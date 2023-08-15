2023-08-15T09:32:30+03:00
2023-08-15T09:32:30+03:00
2023-08-15T09:32:30+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841443603.html
Правительство расширило применение таможенной льготы на спорт и отдых
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Правительство России распространило на сферу спорта, отдыха и развлечений применение таможенной льготы, в рамках которой можно ввозить в страну оборудование и материалы без уплаты... ПРАЙМ, 15.08.2023
общество , экономика, новости, россия, правительство, кабмин, льготы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Правительство России распространило на сферу спорта, отдыха и развлечений применение таможенной льготы, в рамках которой можно ввозить в страну оборудование и материалы без уплаты таможенной пошлины, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
Соответствующее постановление о расширении возможностей применения таможенной льготы при ввозе технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов для реализации приоритетных инвестпроектов подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
"Теперь перечень приоритетных видов деятельности, в рамках которых можно ввозить в страну оборудование и материалы без уплаты таможенной пошлины, будет включать сферу спорта, отдыха и развлечений. В частности, это деятельность, связанная со спортивными объектами и парками культуры и отдыха", — пояснили в кабмине.
Механизм инвестиционной тарифной льготы был утвержден в мае 2022 года. В список приоритетных видов деятельности вошло около 50 позиций. Объем капитальных вложений по каждому инвестпроекту, претендующему на включение в перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей.