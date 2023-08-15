МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Правительство России распространило на сферу спорта, отдыха и развлечений применение таможенной льготы, в рамках которой можно ввозить в страну оборудование и материалы без уплаты таможенной пошлины, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. Кабмин увеличил субсидии "Госкорпорации по ОрВД"

Соответствующее постановление о расширении возможностей применения таможенной льготы при ввозе технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов для реализации приоритетных инвестпроектов подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в сообщении.

"Теперь перечень приоритетных видов деятельности, в рамках которых можно ввозить в страну оборудование и материалы без уплаты таможенной пошлины, будет включать сферу спорта, отдыха и развлечений. В частности, это деятельность, связанная со спортивными объектами и парками культуры и отдыха", — пояснили в кабмине.

Механизм инвестиционной тарифной льготы был утвержден в мае 2022 года. В список приоритетных видов деятельности вошло около 50 позиций. Объем капитальных вложений по каждому инвестпроекту, претендующему на включение в перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей.