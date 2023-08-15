НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛИ НА 4%, ДО 21,8 ТРЛН РУБ — ГЛАВА ФНС ЕГОРОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841444585.html
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НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛИ НА 4%, ДО 21,8 ТРЛН РУБ — ГЛАВА ФНС ЕГОРОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841444585.html
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