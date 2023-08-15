МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россия остается сторонником многополярного мироустройства, заявил в ходе обращения к участникам XI Московской конференции по международной безопасности президент РФ Владимир Путин. Путин призвал развивать военно-техническое сотрудничество

"Были и остаемся твердыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии", — подчеркнул он.

По словам Путина, открытые дискуссии по теме безопасности важны в условиях формирования многополярного мира и большинство стран сегодня готовы отстаивать свой суверенитет.

"Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу — именно вместе, на равных — предстоит созидать контуры будущего", — сказал он и указал на то, что сегодня последовательно идет формирование многополярного мира.

Путин отметил, что большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и все это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей.

Российский лидер подчеркнул, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровнях, и нейтрализовать существующие вызовы и риски можно, лишь объединив усилия мирового сообщества.

"Сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества", — сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.