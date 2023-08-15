МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе увеличился до минус 12,3 пункта с минус 14,7 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). В Германии заподозрили, что Шольц вредит Украине

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор останется на уровне июля.

Кроме того, индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, увеличился до минус 5,5 пункта с минус 12,2 пункта месяцем ранее.

Однако индекс текущих экономических условий в стране снизился до минус 71,3 пункта с минус 59,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 63 пункта.

"Индикатор экономических настроений ZEW остается в отрицательной зоне, хотя и демонстрирует небольшое улучшение по сравнению с предыдущим месяцем. Поэтому эксперты финансового рынка ожидают небольшого улучшения экономической ситуации к концу года. Однако эти повышенные ожидания следует рассматривать в контексте значительно ухудшившейся оценки текущей экономической ситуации в Германии", — приводятся в релизе словам президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).