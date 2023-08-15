КУБИНКА (Московская область), 15 авг — ПРАЙМ. БРИКС будет являться "кирпичами" в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира, заявил во вторник в ходе Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Индонезию назвали самым сильным претендентом на вступление в БРИКС

По его словам, у БРИКС большой потенциал с точки зрения формирования справедливой и демократичной архитектуры международных отношений.

"Думаю, не случайно эта аббревиатура на английском языке слышится как слово "кирпичи". Бытие буквально подмигивает англосаксам: это действительно кирпичи в фундаменте по-настоящему свободного и равноправного мира, и к ним в скором времени добавятся новые кирпичи или полюса. Здание многополярности будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность, развивая реальную экономику. Никакому на свете зверю не удастся разрушить это здание", — добавил Нарышкин.

Он также отметил, что США и ЕС активно развивают институт вторичных санкций как инструмент внешнего управления политикой других государств.

"США и Европейский союз активно развивают институт вторичных санкций как инструмент внешнего управления политикой третьих стран, особенно тех, которые предпочитают зависимости от Запада равноправное партнерство с Москвой, Пекином и другими полюсами глобального большинства", — пояснил он и назвал санкции "присвоением себе власти над тем, что тебе не принадлежит".

По словам Нарышкина, проводя санкционную политику Запад недвусмысленно дает понять, что ресурсы, товары и технологии других стран он считает своими.