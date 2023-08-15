ЖЕНЕВА, 15 авг — ПРАЙМ. В прошлом году в большинстве стран наблюдалась значительная потеря благосостояния, в первую очередь в США, в то время как только в нескольких странах наблюдалось увеличение показателя, в том числе в России с увеличением на 600 миллиардов долларов на финансовом рынке, говорится в опубликованном докладе "О глобальном благосостоянии" на сайте швейцарского банка UBS. Суд запретил Credit Suisse и UBS распоряжаться долями "дочек" в России

"Потери на фондовом рынке в 2022 году часто – по крайней мере частично — компенсировали рост, достигнутый годом ранее. В результате рынки, которые потеряли значительные средства в 2022 году — а их много – часто были рынками, которые добились значительных успехов в предшествовавшем году… По нашим расчетам, основными исключениями были Россия (рост на 600 миллиардов долларов), Мексика (рост на 655 миллиардов долларов), Индия (рост на 675 миллиардов долларов) и Бразилия (рост на 1,1 триллиона долларов)", — сказано в документе.

Что касается потерь финансовых рынков в прошлом году, то, по данным UBS, первое место в этом списке занимают США, которые потеряли 5,9 триллиона долларов. Затем больше всего "пострадали" Япония (на 2,5 триллиона долларов), Китай (на 1,5 триллиона), Канада (на 1,2 триллиона) и Австралия (на 1 триллион долларов).

Экономисты, подготовившие документ, также считают, что Россия и Бразилия — две страны, в которых число "очень богатых людей", с состоянием более 100 миллионов долларов, выросло больше всего в прошлом году, в то время как США — страна, которая больше всего их потеряла.

Кроме того, ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) в прошлом году составил рекордные 5,33 триллиона долларов, увеличившись с 4,97 триллиона годом ранее. Это позволило России второй год подряд остаться на пятом месте среди крупнейших экономик мира по ППС. При этом минимальный показатель фиксировался в 1998 году на уровне 807 миллиардов долларов, тогда страна занимала 12-е место в мире.

Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в июле заявила, что конфликт на Украине, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально. МВФ ожидает, что по итогам года ВВП РФ вырастет на 0,7%. В середине апреля Всемирный банк также опубликовал уточненный прогноз динамики экономики России — вместо снижения на 3,3% теперь ожидается минус 0,2%. А минэкономразвития и ЦБ РФ прогнозируют рост ВВП России по итогам года в диапазоне 0,5-2%.