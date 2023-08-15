2023-08-15T13:31:26+03:00
2023-08-15T13:31:26+03:00
2023-08-15T13:31:26+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841452086.html
UBS подсчитал, насколько сократилось число миллионеров в мире
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В 2022 году 1% самых богатых людей планеты владели 44,5% от общего богатства, что является падающим показателем, число миллионеров сократилось на 3,5 миллиона до 59,4 миллиона... ПРАЙМ, 15.08.2023
финансы, экономика, новости, мир, ubs, миллионеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 15 авг — ПРАЙМ. В 2022 году 1% самых богатых людей планеты владели 44,5% от общего богатства, что является падающим показателем, число миллионеров сократилось на 3,5 миллиона до 59,4 миллиона человек, говорится в опубликованном докладе "о глобальном благосостоянии" на сайте швейцарского банка UBS.
"Наряду со снижением совокупного богатства в 2022 году также снизилось общее имущественное неравенство, при этом доля богатств 1% самых богатых людей в мире снизилась до 44,5%. Число долларовых миллионеров во всем мире сократилось на 3,5 миллиона в течение 2022 года до 59,4 миллиона человек", — сказано в документе.
UBS уточняет, что мировое медианное благосостояние, которое, "возможно, является более значимым показателем благосостояния типичного человека", на самом деле выросло на 3% в 2022 году в отличие от падения благосостояния на одного взрослого на 3,6%.
"Для мира в целом средний уровень благосостояния в этом столетии увеличился в пять раз, что примерно вдвое превышает показатель благосостояния на одного взрослого, во многом благодаря быстрому росту благосостояния в Китае", — добавляется в докладе.