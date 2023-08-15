ЖЕНЕВА, 15 авг — ПРАЙМ. В 2022 году 1% самых богатых людей планеты владели 44,5% от общего богатства, что является падающим показателем, число миллионеров сократилось на 3,5 миллиона до 59,4 миллиона человек, говорится в опубликованном докладе "о глобальном благосостоянии" на сайте швейцарского банка UBS. В UBS отметили рост экономического благосостояния России в 2022 году

"Наряду со снижением совокупного богатства в 2022 году также снизилось общее имущественное неравенство, при этом доля богатств 1% самых богатых людей в мире снизилась до 44,5%. Число долларовых миллионеров во всем мире сократилось на 3,5 миллиона в течение 2022 года до 59,4 миллиона человек", — сказано в документе.

UBS уточняет, что мировое медианное благосостояние, которое, "возможно, является более значимым показателем благосостояния типичного человека", на самом деле выросло на 3% в 2022 году в отличие от падения благосостояния на одного взрослого на 3,6%.

"Для мира в целом средний уровень благосостояния в этом столетии увеличился в пять раз, что примерно вдвое превышает показатель благосостояния на одного взрослого, во многом благодаря быстрому росту благосостояния в Китае", — добавляется в докладе.