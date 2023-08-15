ЖЕНЕВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем мирового частного капитала в 2022 году сократилось впервые с 2008 года — на 11,3 триллиона долларов, до 454,4 триллиона долларов, благосостояние на одного взрослого также сократилось, говорится в докладе "О глобальном благосостоянии", опубликованном на сайте швейцарского банка UBS. В UBS отметили рост экономического благосостояния России в 2022 году

"В 2022 году произошло первое снижение мирового чистого благосостояния домашних хозяйств со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Измеренный в текущих номинальных долларах США общий объем чистого частного капитала снизился на 11,3 триллиона долларов (-2,4%), до 454,4 триллиона долларов на конец года. Благосостояние на одного взрослого также снизилось — на 3198 долларов (-3,6%), до 84 718 долларов на взрослого в конце 2022 года. Во многом это снижение произошло из-за повышения курса доллара США по отношению ко многим другим валютам", — сказано в документе.

UBS уточняет, что если бы удерживаемые обменные курсы были на уровне 2021 года, то общее благосостояние выросло бы на 3,4%, а благосостояние на одного взрослого — на 2,2% в 2022 году, но это все равно было бы самым низким приростом благосостояния при постоянном обменном курсе с 2008 года.

"На региональном уровне потеря глобального богатства была в значительной степени сосредоточена в более богатых регионах, таких как США и Европа, которые в совокупности потеряли 10,9 триллиона долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион зафиксировал убытки в размере 2,1 триллиона долларов, в то время как Латинская Америка является лидером с общим приростом благосостояния на 2,4 триллиона долларов, чему способствовало повышение курса валюты в среднем на 6% по отношению к доллару США", — добавляется в докладе.

По данным экономистов UBS, наибольший прирост благосостояния в прошлом году был зафиксирован в России, Мексике, Индии и Бразилии.

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