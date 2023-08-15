2023-08-15T14:27:22+03:00
2023-08-15T14:27:22+03:00
2023-08-15T14:27:22+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841454156.html
UBS ожидает роста мирового частного капитала на 38 процентов к 2027 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мировой частный капитал увеличится на 38% в период с 2022 по 2027 год и составит 629 триллионов долларов, число миллионеров достигнет 86 миллионов с 59,4 миллиона на сегодняшний... ПРАЙМ, 15.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, ubs, частный капитал, прогноз
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/67/841386750.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/67/841386750.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/67/841386749.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/67/841386749.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/67/841386737.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/67/841386737.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841452086.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировой частный капитал увеличится на 38% в период с 2022 по 2027 год и составит 629 триллионов долларов, число миллионеров достигнет 86 миллионов с 59,4 миллиона на сегодняшний день, говорится в докладе "О глобальном благосостоянии", опубликованном на сайте швейцарского банка UBS.
В 2022 году мировое частное богатство сократилось впервые с 2008 года и составило 454,4 триллиона долларов. Число миллионеров в прошлом году также сократилось — на 3,5 миллиона, до 59,4 миллиона человек.
"Согласно нашим прогнозам, мировое благосостояние вырастет на 38% в течение следующих пяти лет, достигнув к 2027 году 629 триллионов долларов США. Рост в странах со средним уровнем дохода станет основной движущей силой глобальных тенденций. По нашим оценкам, в 2027 году состояние на одного взрослого человека достигнет 110 270 долларов США, а число миллионеров достигнет 86 миллионов, в то время как число лиц со сверхвысоким состоянием (более 100 миллионов долларов — ред.), вероятно, вырастет до 372 000 человек", — сказано в докладе.