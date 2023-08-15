ЖЕНЕВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировой частный капитал увеличится на 38% в период с 2022 по 2027 год и составит 629 триллионов долларов, число миллионеров достигнет 86 миллионов с 59,4 миллиона на сегодняшний день, говорится в докладе "О глобальном благосостоянии", опубликованном на сайте швейцарского банка UBS. UBS подсчитал, насколько сократилось число миллионеров в мире

В 2022 году мировое частное богатство сократилось впервые с 2008 года и составило 454,4 триллиона долларов. Число миллионеров в прошлом году также сократилось — на 3,5 миллиона, до 59,4 миллиона человек.

"Согласно нашим прогнозам, мировое благосостояние вырастет на 38% в течение следующих пяти лет, достигнув к 2027 году 629 триллионов долларов США. Рост в странах со средним уровнем дохода станет основной движущей силой глобальных тенденций. По нашим оценкам, в 2027 году состояние на одного взрослого человека достигнет 110 270 долларов США, а число миллионеров достигнет 86 миллионов, в то время как число лиц со сверхвысоким состоянием (более 100 миллионов долларов — ред.), вероятно, вырастет до 372 000 человек", — сказано в докладе.