МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Три газораспределительных предприятия, ранее входивших в состав Региональной газовой компании (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, перешли под управление группы "Нафтогаз Украины", сообщает национальный оператор ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"). Нефть подешевела после слабой статистики из Китая

В мае прошлого года суд передал в управление украинскому агентству по розыску и управлению активами (АРМА) 26 региональных операторов газораспределительных систем, принадлежавших Фирташу. Управлять этими компаниями должен был "Нафтогаз Украины".

"Газовые сети по всей стране переходят поэтапно под государственное управление группы "Нафтогаз". В состав компании сегодня вошли АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании "Газсети", входящей в состав "Нафтогаза Украины".

Отмечается, что интеграция предприятий обеспечит в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Николаевской областях "устойчивое функционирование каждого метра газораспределительной системы". В компании подчеркнули, что работа АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз" будет основываться на стандарте "рационализации технической сферы", так предполагается обеспечить стабильное газоснабжения для бытовой и критической инфраструктуры во всех регионах страны.

В компании напомнили, что в июне вошли "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз". В июле к "Нафтогазу" присоединились АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз".