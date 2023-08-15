МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банком России до 12% — временная мера, в долгосрочной перспективе ставка может вернуться к предыдущим значениям, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. ЦБ припрятал туза в рукаве

Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, указано в заявлении регулятора.

"ЦБ сделал решительный шаг, который должен охладить спекулянтов и дать сигнал рынку на укрепление рубля. Уверен, что в случае необходимости Банк России будет действовать так и дальше", — сказал сенатор РИА Новости.

Другое дело, что с учётом инфляционных ожиданий и текущего сальдо внешней торговли "ставка в 12% — временная мера, рубль серьёзным образом перепродан, и я ожидаю возврата ставки к предыдущим значениям в долгосрочном периоде", заключил Шендерюк-Жидков.