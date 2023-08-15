2023-08-15T15:16:07+03:00
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2023
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В Совфеде ожидают возвращения к прежней ключевой ставке Центробанка
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Повышение ключевой ставки Банком России до 12% — временная мера, в долгосрочной перспективе ставка может вернуться к предыдущим значениям, считает член бюджетного комитета Совфеда... ПРАЙМ, 15.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, совфед, цб, ключевая ставка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банком России до 12% — временная мера, в долгосрочной перспективе ставка может вернуться к предыдущим значениям, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, указано в заявлении регулятора.
"ЦБ сделал решительный шаг, который должен охладить спекулянтов и дать сигнал рынку на укрепление рубля. Уверен, что в случае необходимости Банк России будет действовать так и дальше", — сказал сенатор РИА Новости.
Другое дело, что с учётом инфляционных ожиданий и текущего сальдо внешней торговли "ставка в 12% — временная мера, рубль серьёзным образом перепродан, и я ожидаю возврата ставки к предыдущим значениям в долгосрочном периоде", заключил Шендерюк-Жидков.