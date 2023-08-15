2023-08-15T15:34:25+03:00
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2023
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В Соцфонде рассказали, куда россияне тратят маткапитал
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Более 375 тысяч семей улучшили жилищные условия при помощи материнского капитала, сообщается на сайте Социального фонда России. "С начала года более 375 тысяч семей улучшили... ПРАЙМ, 15.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, соцфонд, маткапитал, жилье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Более 375 тысяч семей улучшили жилищные условия при помощи материнского капитала, сообщается на сайте Социального фонда России.
"С начала года более 375 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Из них 81 тысяча семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств", – говорится в сообщении.
Согласно данным фонда, по заявлениям таких семей в этом году было перечислено 33,5 миллиарда рублей, а 294 тысячам семей оплатили кредиты на сумму 153,3 миллиарда рублей.
"Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств", – объясняет Соцфонд.
Более того, в ведомстве уточнили, что маткапитал дается только на жилье в России и, что ремонт не входит в список работ по улучшению жилья.