МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Резкое повышение ключевой ставки Банком России несет для аграрного сектора риски удорожания кредитов и снижения инвестиционной активности, производить продукцию станет дороже, что скажется и на отпускных ценах, заявил РИА Новости независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. ЦБ припрятал туза в рукаве

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых — максимального уровня с мая 2022 года. Решение о таком заметном повышении принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.

"Будет сложнее. В принципе повышение ставки делается ради снижения инфляционного давления, но при этом ограничивает кредиты для реального сектора и не очень здорово влияет на его экономику. Для сельского хозяйства такое влияние будет менее очевидно, чем для других отраслей, в силу его инерционности, но действовать больше", — сообщил Корбут.

Основной риск такого повышения ставки — удорожание кредитов. Несколько недель назад уже был приостановлен прием заявок на льготные краткосрочные кредиты, напомнил он. Если субсидирование не возобновят, ьл таких кредитов почти не будет, а остальные при такой ключевой ставке не компенсируются доходами от сельхоздеятельности. Дополнительное давление на доходы оказывают плавающие пошлины на зерно и ограничения экспорта масличных, а результат — рост издержек и "достаточно высокая инфляция производственных цен".

"Думаю, деваться некуда, издержки растут, будущие издержки они тоже просчитывают, просто длительный производственный инвестиционный цикл", — сказал Корбут, отвечая на вопрос о том, станет ли следствием повышение отпускных цен производителями.

"Обычно отложенный эффект девальвации рубля по продовольственной части – где-то месяца три. То есть когда исчерпаются ресурсы, закупленные по ценам прошлого периода", — добавил он. Поэтому сейчас вопрос в том, как лояльны будут банки в пересмотре условий кредитов, какие меры для этого предпримет Центробанк, и как сам Минсельхоз оценит допустимость повышения ставок по кредитным договорам для аграриев. При этом Корбут не исключил новых мер для сдерживания инфляции, которые будут предприниматься властями РФ.

Росстат в августе сообщил, что производство сельхозпродукции в РФ в хозяйствах всех категорий в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в сопоставимых ценах на 2,9% — то есть меньше, чем за тот же период прошлого года (7,3%). В 2022 году производство продукции сельского хозяйства выросло на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. Продовольственная инфляция в РФ в июле 2023 года в месячном выражении составила 0,49%, тогда как в июне была продовольственная дефляция — цены на продукты в среднем снизились на 0,01%, также сообщал Росстат.