АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз для банковской системы Турции с "негативного" на "стабильный", отметив, что ситуация остается сложной, пишет газета Hurriyet. Россияне вновь стали лидерами по покупке недвижимости в Турции

Во вторник издание написало, что высокая инфляция остаётся фундаментальной проблемой турецкой экономики, компаниям стало сложно получать кредиты. Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8% с 38,2% в июне. Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек ранее в этом месяце заявил, что ожидает снижения инфляции в стране с середины 2024 года, сейчас экономика страны переживает переходный период.

"Операционная среда для турецких банков остается сложной и нестабильной. Первые шаги правительства по возвращению к ортодоксальной экономической политике и выборы в мае 2023 года способствуют улучшению условий работы турецких банков", — приводит газета заявление агентства.

"Рентабельность будет нормализовываться, снизившись с пиковых значений, зафиксированных в 2022 году, но она все еще остается высокой. Доступ к внешнему финансированию и уровень долларизации улучшились, а ликвидность, особенно в иностранной валюте, остается достаточной", — добавили в Moody's.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор в июне впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, а в июле продолжил повышение, доведя ее до 17,5%.