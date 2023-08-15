МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в размере 27,54 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания. Минцифры поддержало предложенные "Ростелекомом" дивиденды

"Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за шесть месяцев 2023 года: на одну привилегированную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции, на одну обыкновенную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании — 1 рубль.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 11 октября.

При этом внеочередное общее собрание акционеров компании предложено провести 21 сентября в заочной форме.