2023-08-15T17:29:57+03:00
2023-08-15T17:29:57+03:00
2023-08-15T17:29:57+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841460818.html
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в размере 27,54 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает... ПРАЙМ, 15.08.2023
рынки, экономика, новости, россия, татнефть, дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/07/832490717.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/07/832490717.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/07/832490716.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/07/832490716.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/07/832490715.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/07/832490715.jpg
https://1prime.ru/News/20230815/841444838.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в размере 27,54 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания.
"Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за шесть месяцев 2023 года: на одну привилегированную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции, на одну обыкновенную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании — 1 рубль.
Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 11 октября.
При этом внеочередное общее собрание акционеров компании предложено провести 21 сентября в заочной форме.