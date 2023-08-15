2023-08-15T18:00:11+03:00
2023-08-15T18:00:11+03:00
2023-08-15T18:00:11+03:00
2023
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Аналитики предрекли объем налоговых платежей в России летом
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Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды составят в августе 2,974 триллиона рублей, что на 2% ниже оценок июля, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА... ПРАЙМ, 15.08.2023
налоги, экономика, новости, россия, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды составят в августе 2,974 триллиона рублей, что на 2% ниже оценок июля, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов.
Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 3,267 триллиона рублей, а банка "Зенит" — 2,680 триллиона.
Налоговый период, по новым правилам, заканчивается 28 августа — до этого дня включительно необходимо произвести оплату. Страховые взносы при этом составят 1 триллион рублей по оценке Промсвязьбанка и 940 миллиардов рублей — по мнению банка "Зенит".
НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 510 миллиардов, 677 миллиардов и 210 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты соответственно в 290 миллиардов, 640 миллиардов и 100 миллиардов рублей.
Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 500 миллиардов рублей, а банк "Зенит" — в 530 миллиардов рублей.