МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды составят в августе 2,974 триллиона рублей, что на 2% ниже оценок июля, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. В ВТБ рассказали, как изменятся платежи после ухода в цифровую валюту

Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 3,267 триллиона рублей, а банка "Зенит" — 2,680 триллиона.

Налоговый период, по новым правилам, заканчивается 28 августа — до этого дня включительно необходимо произвести оплату. Страховые взносы при этом составят 1 триллион рублей по оценке Промсвязьбанка и 940 миллиардов рублей — по мнению банка "Зенит".

НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 510 миллиардов, 677 миллиардов и 210 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты соответственно в 290 миллиардов, 640 миллиардов и 100 миллиардов рублей.

Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 500 миллиардов рублей, а банк "Зенит" — в 530 миллиардов рублей.