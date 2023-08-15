МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Господдержку агропромышленного комплекса РФ надо увеличивать, ее доступность и размер в условиях резкого повышения ключевой ставки Банком России будет решающим в динамике продуктовой инфляции, такое мнение высказали РИА Новости эксперты. Производители удобрений в России на 80 процентов закрыли потребность АПК

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых — максимального уровня с мая 2022 года. Решение о таком заметном повышении принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.

"Повышение ставки на 3,5 процентного пункта может быть для предприятий в секторе АПК достаточно чувствительным, особенно учитывая практику привлечения ими краткосрочных оборотных кредитов ввиду сезонности деятельности. Особенно это характерно для аграриев, так как они выбирают долг при подготовке к посевной и погашают его в период реализации продукции", — заявила младший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Елизавета Уткина.

Оборотные кредиты выдаются под плавающую ставку, привязанную к ключевой ставке, и рост расходов на процентные платежи при ее повышении, продолжила она, приводит к увеличению себестоимости продукции, как следствие, провоцируя рост цен на продукты питания. "Стоит учитывать, что сектор АПК поддерживается государством, в том числе за счет предоставления льготных кредитов, ставка по которым сильно отличается от рыночных. На мой взгляд, именно фактор доступности и размеров господдержки будет оказывать решающее влияние на потенциальный уровень продуктовой инфляции", — подчеркнула Уткина.

Рост ключевой ставки для аграриев в первую очередь означает сокращение доступа к кредитным деньгам, соглашается партнер консалтинговой компании "НЭО" Альбина Корягина, также опасаясь удорожания конечного продукта. Так, из-за роста недоступности оборотного краткосрочного кредитования аграриям будет сложнее закупать ГСМ, сельхозхимию, посадочный материал, а это означает меньший урожай либо то, что более дорогой кредит будет переложен в стоимость конечного продукта: по мнению эксперта, на таком фоне "цены на продукцию сельского хозяйства заметно подрастут".

Что касается удорожания инвестиционных кредитов, продолжила она, то проблемы могут возникнуть в перспективе 2-5 лет, если не будут реализованы запланированные инвестпроекты по увеличению и углублению переработки продукции — реализацию такого сценария ощутят на своих доходах и потребители. "Все это можно было бы избежать, если бы в связи с ростом ставки ЦБ правительство РФ увеличило фондирование субсидирования кредитных денег для сельхозпроизводителей. но, насколько нам известно, пока это не запланировано", — заключила Корягина.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале августа комментировал журналистам, что продовольственная инфляция в РФ на текущий момент незначительная, и правительство обладает массой инструментов для ее сдерживания. Ранее, в начале июля, замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщила, что меры поддержки АПК, заложенные в бюджет 2023 года, составляли 445,8 миллиарда рублей, но уже сейчас поддержка выше и составляет 470 миллиардов; при этом основные направления, куда пошла дополнительная поддержка – зерновые, поддержка экспорта, льготное кредитование и перевозки.