МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник признал банкротом Рамиля Закерова, бывшего заместителя председателя правления и совладельца Росинтербанка, до отзыва лицензии в 2016 году входившего в топ-100 крупнейших банков России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд снова отказал в аресте средств на счетах Credit Suisse и UBS в России

В отношении должника открыта процедура реализации имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в январе по заявлению Агентства по страхованию вкладов как конкурсного управляющего Росинтербанка.

Суд включил тогда в реестр требований кредиторов должника требования АСВ в размере более 65,8 миллиарда рублей. В августе 2022 года арбитражный суд Москвы взыскал с Закерова ровно такую сумму в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам Росинтербанка.

Конкурсное производство в отношении Росинтербанка было завершено в июне 2022 года. В определении суда говорится, что инвентаризация выявила недостачу имущества почти на 71 миллиард рублей, наибольшая сумма приходится на кредиты – более 50,2 миллиарда рублей. Но в связи с отсутствием первичных документов и архивной электронной базы данных, идентифицировать задолженность невозможно.

В 2020-2021 годах суды трех инстанций признали законным привлечение Закерова к субсидиарной ответственности. Вину Закерова в апелляции и кассации оспаривало некое ООО "Гермес Органика". По его мнению, к субсидиарной ответственности привлечено "постороннее лицо" и судам надо определить, какие именно лица в силу должностного положения были обязаны хранить отчетность банка, утрату которой вменяют Закерову.

Между тем, арбитражный суд Москвы установил, что Закеров был зампредом, акционером (официально контролировал 4,49%) и членом совета директоров, при этом накануне отзыва лицензии по генеральной доверенности от находившейся в декрете предправления Марины Красновой управлял "всеми делами банка".

После ввода в Росинтербанк в сентябре 2016 года временной администрации Закеров скрыл всю банковскую документацию и уничтожил серверное оборудование, содержавшее электронную базу данных. На допросе по уголовному делу он сообщил, что "самостоятельно осуществил вывоз и уничтожение части документов из архива… а также уничтожил базы данных". Уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности. По величине активов, согласно данным ЦБ, Росинтербанк на 1 сентября 2016 года занимал 68-е место в банковской системе РФ.