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Глава ОАК сообщил, что дефицит кадров является главным вызовом для компании
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Дефицит кадров является сейчас главным вызовом для Объединённой авиастроительной корпорации: на каждый завод требуются тысячи новых сотрудников, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. "У... ПРАЙМ, 15.08.2023
экономика, промышленность, новости, россия, оак, дефицит кадров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Дефицит кадров является сейчас главным вызовом для Объединённой авиастроительной корпорации: на каждый завод требуются тысячи новых сотрудников, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.
"У нас план набора по каждому заводу измеряется тысячами. Мы повышаем заработную плату, мы улучаем условия труда, мы переводим на современное высокопроизводительное оборудование. Но дефицит кадров — это, наверное, главный вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в рамках форума "Армия".
Слюсарь также отметил, что практически на каждом заводе корпорации проводится программа технического перевооружения и модернизации. "Программа идёт в соответствии с планом, строятся цеха, закупается оборудование", — добавил топ-менеджер.