МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Дефицит кадров является сейчас главным вызовом для Объединённой авиастроительной корпорации: на каждый завод требуются тысячи новых сотрудников, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. ЦБ припрятал туза в рукаве

"У нас план набора по каждому заводу измеряется тысячами. Мы повышаем заработную плату, мы улучаем условия труда, мы переводим на современное высокопроизводительное оборудование. Но дефицит кадров — это, наверное, главный вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в рамках форума "Армия".

Слюсарь также отметил, что практически на каждом заводе корпорации проводится программа технического перевооружения и модернизации. "Программа идёт в соответствии с планом, строятся цеха, закупается оборудование", — добавил топ-менеджер.