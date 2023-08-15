МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ФАС РФ поддерживает лишь часть идей, заложенных в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, например инициативы по оптимизации строительства сетей связи, однако не одобряет предложения о "наращивании выручки" для операторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минцифры разработало проект развития отрасли связи

Ранее во вторник Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. В частности, документ предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции. Согласно проекту, в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО), может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину.

"Проект Стратегии в ФАС России не поступал. Вместе с тем ведомство поддерживает инициативы, связанные с оптимизацией строительства сетей связи и развития инфраструктуры. Однако предложения о наращивании выручки ФАС России не поддерживает. По мнению службы, тарифы на услуги связи должны быть экономически обоснованными", — сказали в службе.

В ФАС отметили, что не всегда затраты оператора связи направлены на развитие сетей связи и улучшение качества услуг связи — поэтому другие затраты, по мнению ведомства, не должны включаться в расходы потребителей на услуги связи. "Так, у одного из операторов инвестиционная программа по связи выполнена только на 80%, а иные программы существенно перевыполнены", — привели пример в ФАС.

"ФАС России готова проработать указанный вопрос с заинтересованными ведомствами", — добавили в службе.

Также ФАС напомнила, что в 2022-2023 годах повышение тарифов операторами "Вымпелком" и Tele2 было обоснованным. МТС частично обосновал повышение тарифов, связав его с ростом затрат. Увеличение тарифов "Мегафоном" было признано необоснованным, оператору выдали предписание о возврате тарифов до уровня, существовавшего до повышения.