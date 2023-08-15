МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Важная особенность предложенного Минцифры РФ проекта стратегии развития отрасли связи заключается в том, что к его созданию были привлечены представители отрасли, документ не создавался "в вакууме", заявил РИА Новости директор по связям с государственными органами "Мегафона" Владимир Месропян.

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России

ФАС поддержал не все идеи проекта стратегии развития отрасли связи

Ранее во вторник Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года.

"Отрасль уже сейчас исполняет не просто важную социальную функцию обеспечения связи между людьми по всей стране, но и стоит перед масштабным вызовом по созданию технологического фундамента для цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Поэтому для нас очень важно, что отраслевой регулятор через стратегию развития отрасли связи уделяет внимание всем ключевым вопросам", — сказал Месропян.

В числе ключевых вопросов он назвал выделение дополнительного частотного ресурса и гибкого управления спектром для развития технологий беспроводной связи, разработку и внедрение конкурентоспособного отечественного оборудования и софта к нему, обеспечение комфортных правовых и экономических условий для создания связной и сопутствующей инфраструктуры, а также развитие отраслевой науки и кадрового потенциала.

"Важной особенностью этого документа стало то, что он не создается в вакууме. Министерство привлекает к обсуждению представителей отрасли и слышит нашу позицию, знает, где мы испытываем трудности, а где сегодня чувствуем себя уверенно. И этот диалог находит отражение в документе стратегии", — добавил он.

"Мы высоко оцениваем работу Минцифры России по созданию первого за долгие годы масштабного отраслевого документа, который дает всем участникам рынка целевые ориентиры и понимание правил игры на долгосрочную перспективу", — сказал Месропян.