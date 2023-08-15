МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Важная особенность предложенного Минцифры РФ проекта стратегии развития отрасли связи заключается в том, что к его созданию были привлечены представители отрасли, документ не создавался "в вакууме", заявил РИА Новости директор по связям с государственными органами "Мегафона" Владимир Месропян. ФАС поддержал не все идеи проекта стратегии развития отрасли связи

Ранее во вторник Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года.

"Отрасль уже сейчас исполняет не просто важную социальную функцию обеспечения связи между людьми по всей стране, но и стоит перед масштабным вызовом по созданию технологического фундамента для цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Поэтому для нас очень важно, что отраслевой регулятор через стратегию развития отрасли связи уделяет внимание всем ключевым вопросам", — сказал Месропян.

В числе ключевых вопросов он назвал выделение дополнительного частотного ресурса и гибкого управления спектром для развития технологий беспроводной связи, разработку и внедрение конкурентоспособного отечественного оборудования и софта к нему, обеспечение комфортных правовых и экономических условий для создания связной и сопутствующей инфраструктуры, а также развитие отраслевой науки и кадрового потенциала.

"Важной особенностью этого документа стало то, что он не создается в вакууме. Министерство привлекает к обсуждению представителей отрасли и слышит нашу позицию, знает, где мы испытываем трудности, а где сегодня чувствуем себя уверенно. И этот диалог находит отражение в документе стратегии", — добавил он.

"Мы высоко оцениваем работу Минцифры России по созданию первого за долгие годы масштабного отраслевого документа, который дает всем участникам рынка целевые ориентиры и понимание правил игры на долгосрочную перспективу", — сказал Месропян.