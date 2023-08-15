БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики. Инфляция в Финляндии в июле немного ускорилась

"Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023 года по отношению к июню, в годовом выражении они составили 113,4%. За семь месяцев года они набрали 60,2%", — говорится в докладе.

Больше всего подорожали услуги связи (12,2%), отдыха и культуры (11,2%), здравоохранения (9%).

Высокая инфляция, падение экспорта и национальной валюты — проблемы, которые придется решать будущему президенту Аргентины. Выборы намечены на 22 октября. Итоги праймериз 13 августа показали лидерство крайне правого политика Хавьера Милея, который предлагает для решения экономических сложностей радикальные меры — упразднение Центрального банка, проведение масштабной приватизации, в том числе в здравоохранении и образовании, и долларизацию.