2023-08-15T23:25:26+03:00
2023-08-15T23:25:26+03:00
2023-08-15T23:25:26+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841462512.html
Инфляция в Аргентине за семь месяцев 2023 года превысила 60 процентов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023... ПРАЙМ, 15.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, аргентина, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/51/832865161.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/51/832865161.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/51/832865158.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/51/832865158.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/51/832865155.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/51/832865155.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230814/841431229.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023 года по отношению к июню, в годовом выражении они составили 113,4%. За семь месяцев года они набрали 60,2%", — говорится в докладе.
Больше всего подорожали услуги связи (12,2%), отдыха и культуры (11,2%), здравоохранения (9%).
Высокая инфляция, падение экспорта и национальной валюты — проблемы, которые придется решать будущему президенту Аргентины. Выборы намечены на 22 октября. Итоги праймериз 13 августа показали лидерство крайне правого политика Хавьера Милея, который предлагает для решения экономических сложностей радикальные меры — упразднение Центрального банка, проведение масштабной приватизации, в том числе в здравоохранении и образовании, и долларизацию.