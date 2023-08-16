АНКАРА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры Турции и США по альтернативным вариантам зерновой сделки были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, при этом Анкара продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы соглашения, находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице. В Турции заявили, что смогут убедить Россию возобновить "зерновую сделку"

"Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", — ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе зерновой сделке.

Он также сообщил, что Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.

"Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", — подчеркнул он.

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.