2023-08-16T09:40:00+03:00
2023-08-16T10:22:46+03:00
2023-08-16T09:40:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230816/841464800.html
Источник сообщил о контактах Анкары и США по альтернативам зерновой сделке
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Переговоры Турции и США по альтернативным вариантам зерновой сделки были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, при этом Анкара продолжает контакты с ООН и Западом... ПРАЙМ, 16.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, сша, турция, контакты, зерновая сделка
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/66/837306615.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/66/837306615.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/66/837306614.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/66/837306614.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/66/837306602.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/66/837306602.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230812/841413863.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры Турции и США по альтернативным вариантам зерновой сделки были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, при этом Анкара продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы соглашения, находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице.
"Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", — ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе зерновой сделке.
Он также сообщил, что Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.
"Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", — подчеркнул он.
США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.