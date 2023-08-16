МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Новой ареной для борьбы России и Запада становится Молдавия, пишет турецкая Cumhuriyet. Молдавия рассчитывает на средства Агентства США по международному развитию

Военный конфликт на Украине — это противостояние Москвы и Киева и одновременно борьба между Россией и Западом. Но против Москвы открывают еще и второй фронт, в эпицентре которого оказываются гагаузы, которые исповедуют православие и традиционно занимают пророссийскую позицию.

Сегодня среди бывших республик СССР только три находятся в Восточной Европе, при этом не вступили ни в ЕС, ни в НАТО. Это Белоруссия, которая союзник России, Украина — находится в состоянии военного конфликта, и Молдавия, в которой превалирует влияние западных стран. По мнению автора статьи, это все более очевидно, что следующий конфликт будет развиваться с участием Кишинева.

Гагаузы — это одно из тюркских племен, которые остались на землях современных Болгарии и Румынии. В основном в Молдавии живут народы, близкие к румынам, у которых с гагаузами неприязнь. Когда СССР начал распадаться, в Молдавии были сильны настроения присоединиться к Румынии. Гагаузы были против этого и больше хотели связей с русскими.

Кризис был урегулирован в 1994 году, после чего на юге Молдавии появилась автономная область Гагаузия. Кишинев давно пытается надавить на автономию, препятствует потоку инвестиций в Гагаузию. Автономные гагаузы в 2014 году провели референдум, в котором 98 процентов жителей высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз с Россией. Молдавия больше не потребляет российский газ, заявил премьер страны

С конца 2020 года у власти в Кишиневе находятся прозападные политики, которые с начала СВО взяли под контроль все институты в Молдавии. В то же время в Гагаузии к власти пришла пророссийская Евгения Гуцул, лидерство которой не одобряет официальный Кишинев. Гуцул уже заявила, что планирует открыть представительство в Москве, что также не сильно нравится правительству страны. Автономная Гагаузия сегодня больше похожа на новую арену конфликта между Москвой и Вашингтоном с его союзниками, резюмирует издание.

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