МИНСК, 16 авг — ПРАЙМ. Экономический рост в Белоруссии ускоряется за счет восстановления объемов промышленного производства после шокового снижения в первой половине прошлого года, говорится в августовском макроэкономическом обзоре ЕАБР. ЕАБР прогнозирует ускорение инфляции в Белоруссии в четвертом квартале

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

"В Беларуси продолжается ускорение экономического роста. Темп прироста ВВП составил 2% в годовом выражении по итогам января – июня 2023 года после 0,9% за январь–май 2023 года. Основным драйвером остается промышленность с приростом на 6% в годовом выражении в январе–июне, вклад которой в рост экономики составил 1,8 процентных пункта", — пишут эксперты ЕАБР.

При этом подчеркивается, что рост промышленности связан не только с восстановлением выпуска в ключевых отраслях после шокового снижения в первой половине прошлого года. "Рост наблюдается и в тех производствах, где увеличение объемов выпуска преимущественно связано с сохраняющимся ростом спроса в России и с высоким внутренним потребительским спросом", — отмечается в обзоре. Лукашенко заверил, что продбезопасность Белоруссии будет обеспечена

Согласно ему, внутренний спрос стал еще одним ключевым драйвером роста экономики. Увеличилось как потребление домохозяйств, так и инвестиции. Увеличение конечного потребления связано с существенным повышением реальных доходов населения, в первую очередь за счет заработной платы. Аналитики отмечают, что инвестиционная деятельность существенно активизировалась. Прирост инвестиций был обеспечен собственными источниками предприятий и бюджетными средствами примерно в равных долях.

Отмечается, что годовая инфляция в Белоруссии продолжила замедляться в первом полугодии, а в четвертом квартале прогнозируется ее ускорение. "Основными факторами станут высокий внутренний спрос на фоне повышения реальных доходов и расширения кредитования, а также дефицит на рынке труда", — говорится в обзоре. Отмечается также, что рост внутреннего спроса сформировал предпосылки для ухудшения сальдо внешней торговли.

В соответствии с прогнозом ЕАБР на 2023 год, ВВП Белоруссии вырастет на 2,2%, а инфляция составит 7,8% на конец года.

Прогноз социально-экономического развития страны на 2023 год предполагает рост ВВП на 3,8%. Глава Национального банка страны Павел Каллаур в апреле говорил, что инфляция в Белоруссии в 2023 году составит прогнозируемые 7-8%, если не будет новых шоков для экономики.