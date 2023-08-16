ПАРИЖ, 16 авг — ПРАЙМ. Число миллионеров, проживающих во Франции, достигло в прошлом году 2,8 миллиона человек, это почти 5% от общего количества людей, чье состояние превышает 1 миллион долларов, и уступает лишь США и Китаю, сообщается в докладе "О глобальном благосостоянии", опубликованном на сайте швейцарского банка UBS. UBS подсчитал, насколько сократилось число миллионеров в мире

В документе отмечается, что "4,8% из 59,4 миллиона миллионеров проживают во Франции, "что ставит ее на третью строчку в мире после США, где проживают 22,7 миллиона миллионеров (38,2%), и Китая с 6,23 миллионами обладателей такого состояния (10,5%)".

Она также впервые обошла в этом рейтинге Японию (4,6%), Германию (4,4%) и Великобританию (4,3%).

При этом общее число миллионеров в мире за прошедший год сократилось на 3,5 миллиона (с 62,9 миллиона до 59,4 миллиона), и такая тенденция наблюдается впервые с мирового финансового кризиса в 2008 году, что стало следствием инфляции, роста процентных ставок в экономике и падением курсов валют по отношению к доллару, отмечается в докладе.

"Обеднели" миллионеры из США, Японии, Великобритании, Австралии, Германии. Напротив, в Норвегии, Иране и Бразилии число человек с состоянием свыше 1 миллиона долларов возросло. Во Франции оно увеличилось на 25 человек.

При этом число человек, чье состояние превышает 50 миллионов долларов, составило 243 060. Более половины из них – американцы, остальные обладатели внушительного состояния проживают в Китае, Германии, Индии, Канаде, Великобритании, Японии и Франции. В России, по подсчетам UBS, таким капиталом владеют 4 490 человек.