МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Экономика России не так пострадала от санкций Запада, как тот изначально планировал, пишет немецкая Tagesspiegel. Разрушить не удалось: финны разочарованы подъемом российской экономики

Западные санкции ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США, утверждает газета.

Они думали, что заморозка золотовалютных резервов, введение потолка по которым Россия продает энергоресурсы на Запад, запрет на использование в расчетах доллара и евро, и другие санкции, которые Запад принял в 11 пакетах, лишат Россию важных ресурсов для продолжения СВО. Но эксперты прогнозируют, что в следующем году экономика России восстановится до уровня, который был до конфликта с Украиной.

МВФ в конце июля 2023 года повысил прогноз роста экономики России в этом году с 0,7 до 1,5 процента. Такой бурный рост связан с двумя факторами: Москва нашла новых покупателей для своего экспорта нефти и газа, в том числе в Индии. Кроме того, в стране расходуют средства на СВО, поэтому экономика работает.

За развитием экономики России следят в Германии, пишет издание. По словам представителя Министерства экономики страны, Берлин консультируется со своими партнерами, чтобы разработать сценарии, когда санкции будут работать более эффективно. Сейчас рассматривают санкции против алмазной отрасли и "Росатома".

Эксперта по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что западные санкции против России не работают, поскольку обходить их помогают третьи страны.

«С самого начала было ясно, что санкции это не спринт, а марафон», добавил Кизеветтер. Однако санкции работают только в том случае, если они надежно выполняются. Пока этого не произошло, резюмирует издание.не произошло, резюмирует издание.