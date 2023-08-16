МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Маршрута экспорта украинского зерна, который мог бы стать альтернативным использовавшемуся при "зерновой сделке", нет: маршрут через Дунай сейчас не подходит по многим параметрам, поделился с РИА Новости мнением управляющий партнер ООО "Инфра проекты" Алексей Безбородов. Посол в Анкаре назвал условия для возобновления зерновой сделки

Газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц ранее написала, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки". По ее данным, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии, далее — в другие пункты назначения.

"Альтернатив нет. Можно ходить в территориальных водах, выходить из Дуная или с дунайских украинских портов заходить в территориальные воды Румынии и вдоль них в Болгарию и так далее, но это не вариант по многим параметрам", — считает Безбородов.

Он пояснил, что по маршруту через Дунай все будет идти очень медленно и есть масса других разных проблем, которые в общем сейчас не решаемы. "Если бы в Болгарии или Румынии построили дополнительные мощности, возили бы железные дороги… Но мы понимаем, что железные дороги в Румынии сейчас быстро и не восстановишь, хопперов (используют для перевозки зерна – ред.) быстро не закупишь. Это миллион проблем, которые, условно говоря, через полтора года можно решить, а сегодня это все не работает", — отметил эксперт.