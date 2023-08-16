МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для транспортировки зерна, тем самым помогая Киеву в создании альтернативных маршрутов экспорта зерна. Посол в Анкаре назвал условия для возобновления зерновой сделки

Газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц ранее написала, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки". По ее данным, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии, далее — в другие пункты назначения.

"На этой неделе мы доставили украинской компании "Нибулон" 50 вагонов для транспортировки зерна через (Агентство США по международному развитию – ред.) USAID, чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки", — написала посол в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

Она добавила, что тем самым США позволяют Украине "создавать и расширять альтернативные маршруты для экспорта", а также помогают "стабилизировать мировые цены на зерно и "накормить наиболее уязвимое население".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.