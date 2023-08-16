МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Треть всего украинского бюджета идет на выплаты зарплат и содержание военнослужащих, сообщил Минфин Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы. Медведев объяснил, зачем Запад раскручивает военный маховик на Украине

"За январь-июль 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1640,1 миллиарда гривен (44,4 миллиарда долларов). В июле расходы составили 231,8 миллиарда гривен (6,2 миллиарда долларов). В структуре расходов больше всего направлено: 669,9 миллиарда гривен (13,1 миллиарда долларов) – на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 миллиарда гривен (14 миллиардов долларов)", — сказано в сообщении на сайте Минфина.

По данным ведомства, в расходы включаются медобслуживание, соцобеспечение жителей Украины, выплаты госдолга, трансферт местным бюджетам.

Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.

Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.