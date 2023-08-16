МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Россия разбогатела в 2022 году, несмотря на противостояние с Украиной, в то же время США и Европа потеряли триллионы долларов, сообщает американский Business Insider. Больше не первые. Главное богатство США отнимают за долги

По оценкам швейцарского банка UBS, благосостояние россиян выросло в 2022 году на 600 миллиарды долларов. В то время как американцы потеряли 5,9 триллиона долларов.

Аналогичное противопоставление можно провести по количеству миллионеров в этих странах: число российских миллионеров выросло примерно на 56 тысяч до 408 тысяч человек за 2022 год. Американских миллионеров стало на миллион меньше. Однако на США до сих пор приходится более 50 процентов самых богатых людей в мире.

Рост цен на нефть может быть одним из факторов роста благосостояния, а экспорт сырья является ключевым экономическим двигателем для России. По данным компании Refinitiv, стоимость барреля эталонной российской нефти марки Urals в 2022 году выросла на 7 долларов.

Вторжение на Украину привело к росту санкций против России, что предполагало сокращение российской экономики и падение фондового рынка России. UBS признает, что сейчас сложно оценить тенденции благосостояния России, но нельзя не отметить, что она — одна из немногих стран, граждане которой стали богаче за прошедший год.