2023-08-16T19:44:09+03:00
2023-08-16T19:44:09+03:00
2023-08-16T19:44:09+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230816/841479516.html
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась на 14 августа
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Инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 8 по... ПРАЙМ, 16.08.2023
экономика, новости, россия, минэкономразвития, инфляция, потребительские цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 8 по 14 августа 2023 года потребительские цены выросли на 0,1% (0,01% на неделе с 1 по 7 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 4,66% после 4,43%", — говорится в документе.
Как отмечают авторы обзора, в секторе продовольственных товаров цены практически не изменились (0,01%) при ускорении удешевления плодоовощной продукции (на 2,4%).
"В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,21% преимущественно за счет повышения темпов удорожания легковых автомобилей иностранных марок, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг рост цен возобновился умеренными темпами (0,07%)", — добавили авторы обзора.