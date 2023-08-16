МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная инфляция в России ускорилась с 8 по 14 августа

"На неделе с 8 по 14 августа 2023 года потребительские цены выросли на 0,1% (0,01% на неделе с 1 по 7 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 4,66% после 4,43%", — говорится в документе.

Как отмечают авторы обзора, в секторе продовольственных товаров цены практически не изменились (0,01%) при ускорении удешевления плодоовощной продукции (на 2,4%).

"В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,21% преимущественно за счет повышения темпов удорожания легковых автомобилей иностранных марок, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг рост цен возобновился умеренными темпами (0,07%)", — добавили авторы обзора.