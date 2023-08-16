МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Акционеры одного из крупнейших российских железнодорожных операторов группы Globaltrans одобрили перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market, сообщила компания. Globaltrans рассказала о ходе перерегистрации в ОАЭ

Головная компания Globaltrans рассматривает варианты смены кипрской юрисдикции на другую, но конкретного решения пока нет, сообщал в марте 2023 года РИА Новости генеральный директор компании Валерий Шпаков.

"Globaltrans Investment PLC сегодня объявляет о том, что 16 августа 2023 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Globaltrans… ВОСА прошло… при наличии необходимого кворума. Все предлагаемые специальные решения в отношении начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market были одобрены квалифицированным большинством голосов", — говорится в сообщении. Инвесторы могли перепутать акции Globaltruck с Globaltrans, заявил аналитик

Компания поясняла ранее, что предлагаемая редомициляция обусловлена необходимостью преодолеть ограничения, связанные с текущей корпоративной структурой Globaltrans. В частности, ряд внутригрупповых транзакций, включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, разрешены лишь в крайне ограниченных объемах. Ожидается, что после завершения предлагаемой редомициляции проведение некоторых внутригрупповых транзакций снова станет возможным.

При этом компания отмечала, что перерегистрация Globaltrans в ОАЭ не значит безусловного возобновления выплат дивидендов.

Globaltrans – одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Компания основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, основатели компании продолжают оставаться ключевыми акционерами группы. ГДР Globaltrans включены в котировальные списки основного рынка Лондонской фондовой биржи с мая 2008 года и в котировальный список первого уровня на Московской бирже с октября 2020 года.