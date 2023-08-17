2023-08-17T08:28:26+03:00
2023-08-17T08:28:26+03:00
2023-08-17T08:28:26+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230817/841482140.html
Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилось на 8 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 240 тысяч, считают... ПРАЙМ, 17.08.2023
бизнес, экономика, новости, сша, безработица в сша, заявки
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/54/841335481.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/54/841335481.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/54/841335480.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/54/841335480.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/54/841335468.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/54/841335468.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230817/841480892.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилось на 8 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 240 тысяч, считают опрошенные агентством DailyFХ аналитики.
Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 17 августа, в 15.30 мск.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат выпустит данные о профиците торгового баланса в еврозоне за июнь. Ожидается, что показатель составил 18,3 миллиарда евро против дефицита в 0,3 миллиарда в мае.