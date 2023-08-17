МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилось на 8 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 240 тысяч, считают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. В конгрессе США признали провал санкций из-за роста благосостояния России

Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 17 августа, в 15.30 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат выпустит данные о профиците торгового баланса в еврозоне за июнь. Ожидается, что показатель составил 18,3 миллиарда евро против дефицита в 0,3 миллиарда в мае.