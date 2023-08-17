ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — ПРАЙМ. Власти ввели запрет въезд большегрузов и машин с опасными грузами на остров Русский во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума в сентябре, сообщает правительство Приморья. На ВЭФ-2023 в Приамурье запустят завод СПГ и горно-металлургический кластер

"Вводится запрет на парковку и въезд крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, на дороги острова Русского: с 7 по 9 сентября – с 7.00 до 23.00 (с 00.00 до 16.00 мск), с 10 по 13 сентября – круглосуточно", — говорится в сообщении.

Транспорту, задействованному в подготовке ВЭФ, оформят специальные пропуска.

Также с 7.00 (00.00 мск) 10 сентября до 23.59 (16.59 мск) 13 сентября на трассах проезда спецкортежей ограничено движение машин, перевозящих взрывоопасные, радиоактивные вещества, вооружение и боеприпасы.

Ранее власти ввели запрет на земляные работы и опрессовку теплотрасс во Владивостоке с 7 по 15 сентября. Запрещена парковка и остановка транспорта на Университетском проспекте на острове Русском, а также использование воздушного пространства над Владивостоком в дни проведения форума.

ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".