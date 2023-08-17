МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Украину не стоит принимать ни в ЕС, ни в НАТО, она должна быть нейтральным переходом между Россией и Европой. Такое мнение высказал экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro. Британцы объясняют, почему Украине сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО

В том, что европейцы и русские порой не находят общий язык и конфликтуют, Саркози не видит ничего необычного: русские — это славяне, с менталитетом не похожим на тот, который у людей, живущих в странах Западной Европы. Поэтому в истории были всякие недоразумения, но русские и европейцы нужны друг другу.

Он вспоминает, что ему и Ангеле Меркель (экс-канцлер Германии) в августе 2008 года удалось понять, почему Россия ввела войска в Южную Осетию, и остановить этот конфликт.

"Мы отказали Украине и Грузии во вступлении в НАТО, несмотря на сильное давление со стороны США", — вспоминает Саркози.

Сегодня Парижу не надо следовать идее, которая выглядит весьма странно: вести вооруженный конфликт, не участвуя в нем, считает политик. Так как конфликт затягивается, эту позицию придется объяснять. Сегодня единственным оставшимся средством для урегулирования конфликта остаются дипломатия и переговоры. А также компромисс, без которого велик риск потерять контроль над ситуацией. Если огонь не потушить, то ситуация взорвется как пороховая бочка и приведет к страшным последствиям.

Он считает, что сложно оценивать претензии Киева на возврат Крыма, поскольку тот до 1954 года был русской территорией, на которой народ говорит и чувствует себя русским. Если украинцы не смогут вернуть себе территории, которые они считают отобранными, то конфликт может быть заморожен, но обязательно приведет к новому обострению. В США заявили о неожиданном ударе России по НАТО, пишут СМИ

Саркози подчеркнул, что Украина должна отказаться от альянса с Евросоюзом или НАТО. Она просто не готова к этому. Украина — это связующее звено между Западом и Востоком и такой должна остаться. Наличие статуса нейтралитета — не должно быть оскорблением для киевских властей и Владимира Зеленского, в частности. Сейчас Запад дает Украине ложные обещания, которые не будут выполнены. Такие же надежды давались Турции последние десятилетия. И пока членство Турции в НАТО весьма интересно, из-за тесных связей с Россией. Саркози резюмирует, что лучший вариант для Украины — оставаться нейтральным государством и иметь гарантии безопасности.

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