2023-08-17T12:08:57+03:00
2023-08-17T12:08:57+03:00
2023-08-17T12:08:57+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230817/841489458.html
Профицит торгового баланса еврозоны в июне вырос больше прогноза
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https://россиясегодня.рф
. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне составил 23 миллиарда евро после дефицита в 0,3 миллиарда в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат... ПРАЙМ, 17.08.2023
бизнес, экономика, новости, еврозона, евростат, торговый баланс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне составил 23 миллиарда евро после дефицита в 0,3 миллиарда в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные DailyFx, прогнозировали профицит на уровне 18,3 миллиарда евро.