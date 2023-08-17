МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне составил 23 миллиарда евро после дефицита в 0,3 миллиарда в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Евростат назвал размер снижения промпроизводства в еврозоне за июнь

Аналитики, опрошенные DailyFx, прогнозировали профицит на уровне 18,3 миллиарда евро.