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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230817/841491267.html
Турция работает над возобновлением зерновой сделки, пишут СМИ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Анкара направляет усилия на возобновление зерновой сделки, а не на работу по альтернативным маршрутам, сообщила газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной... ПРАЙМ, 17.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, турция, россия, украина, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Анкара направляет усилия на возобновление зерновой сделки, а не на работу по альтернативным маршрутам, сообщила газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны.
"Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется", — привело издание слова источника.
Кроме того, он заявил, что некоторые страны работают над альтернативными маршрутами, но не назвал, какие именно страны.
"Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Нет никаких проблем в том, чтобы суда подходили через проливы", — сказал он.
Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.