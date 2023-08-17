АНКАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Анкара направляет усилия на возобновление зерновой сделки, а не на работу по альтернативным маршрутам, сообщила газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны. Эксперт оценил наличие альтернативы маршруту зерновой сделки

"Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется", — привело издание слова источника.

Кроме того, он заявил, что некоторые страны работают над альтернативными маршрутами, но не назвал, какие именно страны.

"Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Нет никаких проблем в том, чтобы суда подходили через проливы", — сказал он.

Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.