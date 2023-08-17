МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-июле 2023 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в четверг Национальный статкомитет республики. Путин пообещал поговорить с Лукашенко о создании магистрали Москва-Минск

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – июль 2023 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 117,2 миллиарда (белорусских – ред.) рублей (около 36,6 миллиарда долларов в эквиваленте – ред.), или в сопоставимых ценах 102,9% к уровню января – июля 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что "индекс-дефлятор ВВП в январе – июле 2023 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,5%".

ВВП Белоруссии в первом полугодии 2023 года вырос на 2%, при этом еще в январе-апреле фиксировалось снижение этого показателя на 0,6%, а в первом квартале падение составляло 2,1% и 5% — в январе.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, хотя власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. Президент Александр Лукашенко в конце ноября утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.