МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Сбера" обеспечить создание в регионах с высокой безработицей образовательных заведений для технических специалистов, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в российскую юрисдикцию

"Правительству Российской Федерации… при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" обеспечить с привлечением бюджетных ассигнований федерального бюджета создание в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы не менее 10 объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям (включая специалистов в сфере информационных технологий) с применением дистанционных образовательных технологий в целях формирования у таких специалистов компетенций, необходимых в том числе для дистанционной (удаленной) работы", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2024 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.