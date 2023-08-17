2023-08-17T16:59:08+03:00
2023-08-17T16:59:08+03:00
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В регионах с безработицей будут готовить технических специалистов
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. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Сбера" обеспечить создание в регионах с высокой безработицей образовательных заведений для технических... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , бизнес, регионы, экономика, новости, россия, владимир путин, безработица, технические специалисты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Сбера" обеспечить создание в регионах с высокой безработицей образовательных заведений для технических специалистов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" обеспечить с привлечением бюджетных ассигнований федерального бюджета создание в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы не менее 10 объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям (включая специалистов в сфере информационных технологий) с применением дистанционных образовательных технологий в целях формирования у таких специалистов компетенций, необходимых в том числе для дистанционной (удаленной) работы", — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 марта 2024 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.