МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Повышение импортных пошлин является проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены иностранных товаров для потребителей и компаний, глава Банка России Эльвира Набиуллина с таким предложением не выступала, сообщил ЦБ. ЦБ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца года

"Эта информация не соответствует действительности. Напротив, Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие", — прокомментировали в ЦБ.

Газета "Ведомости" ранее в четверг сообщила со ссылкой на близкие к кабмину источники, что Набиуллина на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства предлагала для охлаждения спроса на импорт подумать о повышении ввозных пошлин.

Повышение цен на импортные товары может повлечь и рост цен на товары-аналоги, которые производятся внутри страны, добавил регулятор.