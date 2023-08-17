2023-08-17T17:30:21+03:00
2023-08-17T17:30:21+03:00
2023-08-17T17:30:21+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230817/841498654.html
В Центробанке назвали повышение ввозных пошлин проинфляционным фактором
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Повышение импортных пошлин является проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены иностранных товаров для потребителей и компаний, глава Банка России Эльвира Набиуллина с... ПРАЙМ, 17.08.2023
экономика, новости, россия, ввозные пошлины, центробанк
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
https://1prime.ru/banks/20230816/841479375.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Повышение импортных пошлин является проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены иностранных товаров для потребителей и компаний, глава Банка России Эльвира Набиуллина с таким предложением не выступала, сообщил ЦБ.
"Эта информация не соответствует действительности. Напротив, Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие", — прокомментировали в ЦБ.
Газета "Ведомости" ранее в четверг сообщила со ссылкой на близкие к кабмину источники, что Набиуллина на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства предлагала для охлаждения спроса на импорт подумать о повышении ввозных пошлин.
Повышение цен на импортные товары может повлечь и рост цен на товары-аналоги, которые производятся внутри страны, добавил регулятор.