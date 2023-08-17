2023-08-17T17:35:20+03:00
2023-08-17T17:35:20+03:00
2023-08-17T17:35:20+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230817/841498761.html
Путин поручил продвигать российские маркетплейсы за рубежом
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок, в том числе маркетплейсов, за рубежом, соответствующее... ПРАЙМ, 17.08.2023
экономика, новости, россия, продвижение, маркетплейс, поручение путина
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/33/832533351.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/33/832533351.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/33/832533350.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/33/832533350.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/33/832533338.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/33/832533338.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок, в том числе маркетплейсов, за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… принять дополнительные меры, направленные… на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках", — говорится в сообщении.
Президент также поручил поддержать реализацию российских товаров субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе за рубежом, предусмотрев мониторинг эффективности таких мер.
Отмечается, что срок исполнения поручения — 1 декабря.