МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок, в том числе маркетплейсов, за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… принять дополнительные меры, направленные… на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках", — говорится в сообщении.

Президент также поручил поддержать реализацию российских товаров субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе за рубежом, предусмотрев мониторинг эффективности таких мер.

Отмечается, что срок исполнения поручения — 1 декабря.