МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В Германии политик от партии "Зеленые" Кристина-Йоханна Шредер предложила пенсионерам освободить свои квартиры, сообщает немецкий портал NIUS. Германия в 2024 году будет экономить на всем, кроме обороны, пишет СМИ

СМИ отмечает, что сегодня не всем нуждающимся в Германии хватает квартир. В партии зеленых решили, что некоторые люди, особенно пожилые, занимают большую площадь, чем им нужно для жизни. Шредер предложила переселить стариков в небольшие квартиры, а их апартаменты передать семейным людям.

Как вариант, Шредер предложила пенсионерам сдавать свои большие квартиры семьям, а самим переезжать в помещения поменьше. Бонусом для пенсионеров может стать снижение платы за квартиру, путем вычета из своих налогов арендной платы, которые они будут платить за съем небольших помещений, где они будут жить.

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус, которая также состоит в партии зеленых, поддержала коллегу. Она считает эту идею полезной. Так можно решить проблему нехватки жилья в городских районах. Кай Вернеке, один из топ-менеджеров компании Haus & Grund согласен с политиками, но предлагает и свою идею: чтобы у пенсионеров вообще не возникало облагаемого дохода, нужно освободить от налогов доход от аренды снимаемого пенсионером жилья.

Партия «Зелёные» (Союз 90) считается экологической партией, программа которой сочетает государственную социально-ориентированную экономическую политику и охрану природы.