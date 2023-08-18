2023-08-18T09:03:00+03:00
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2023-08-18T09:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230818/841502746.html
СМИ: первое судно с Украины вошло в Босфор после окончания зерновой сделки
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https://россиясегодня.рф
. Первое торговое судно после прекращения 18 июля действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщил в пятницу турецкий телеканал TV100. "После... ПРАЙМ, 18.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, украина, турция, судно, босфор, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 18 авг — ПРАЙМ. Первое торговое судно после прекращения 18 июля действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщил в пятницу турецкий телеканал TV100.
"После выхода России из соглашения о "зерновом коридоре" на Украине произошел первый случай. Впервые торговое судно покинуло порт. Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор", — передал телеканал.
По данным журналистов, судно, вышедшее из одесского порта, вошло в Босфор со стороны Черного моря в 06.10 (совпадает с мск).
"Как стало известно, судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула", — уточнил телеканал.
В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.