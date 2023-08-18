АНКАРА, 18 авг — ПРАЙМ. Первое торговое судно после прекращения 18 июля действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщил в пятницу турецкий телеканал TV100. Эксперт оценил наличие альтернативы маршруту зерновой сделки

"После выхода России из соглашения о "зерновом коридоре" на Украине произошел первый случай. Впервые торговое судно покинуло порт. Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор", — передал телеканал.

По данным журналистов, судно, вышедшее из одесского порта, вошло в Босфор со стороны Черного моря в 06.10 (совпадает с мск).

"Как стало известно, судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула", — уточнил телеканал.

В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.