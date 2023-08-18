АНКАРА, 18 авг — ПРАЙМ. Проход первого судна с Украины через Босфорский пролив после прекращения 18 июля действия зерновой сделки не означает согласия Анкары на альтернативные маршруты, Босфор применяется для прохода коммерческих судов, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Турция работает над возобновлением зерновой сделки, пишут СМИ

"Нет, мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", — сказал он в ответ на вопрос о том, означает ли проход через Босфор украинского судна согласие Анкары на создание альтернативных зерновому коридору маршрутов.

Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, передал в пятницу турецкий телеканал TV100. В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.