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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230818/841503143.html
Источник в Анкаре прокомментировал проход судна с Украины по Босфору
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Проход первого судна с Украины через Босфорский пролив после прекращения 18 июля действия зерновой сделки не означает согласия Анкары на альтернативные маршруты, Босфор... ПРАЙМ, 18.08.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, турция, украина, босфор, судно, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 18 авг — ПРАЙМ. Проход первого судна с Украины через Босфорский пролив после прекращения 18 июля действия зерновой сделки не означает согласия Анкары на альтернативные маршруты, Босфор применяется для прохода коммерческих судов, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Нет, мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", — сказал он в ответ на вопрос о том, означает ли проход через Босфор украинского судна согласие Анкары на создание альтернативных зерновому коридору маршрутов.
Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, передал в пятницу турецкий телеканал TV100. В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.