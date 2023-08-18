БЕЛГРАД, 18 авг — ПРАЙМ. В августе обострится внешнеполитическое давление на Белград по введению антироссийских санкций, а также попытки изоляции Белграда на международной арене, заявил президент Сербии Александр Вучич. В конгрессе США признали провал санкций из-за роста благосостояния России

Он указал на несколько критических публикаций в западных СМИ, которые появились на прошедшей неделе.

"Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России", — сказал Вучич в пятницу утром в эфире Радио и телевидения Сербии.

"Ожидаю обострения давления в конце августа и сентябре, мы попробуем сохранить свою позицию. Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы. И когда не можете их соблюдать, честно нужно сказать народу — не соблюдаем их не потому, что их нет, а потому что мы недостаточно сильны, чтобы их соблюдать", — заявил он.

По его словам, он ожидает попытки внешнеполитической изоляции сербского руководства, разговоры о чем "слушает уже 10 лет".

"Сербия никогда не будет изолирована. Не можете ее изолировать, мы проводим серьезную и разумную политику, но ситуация нелегка", — подчеркнул Вучич, призвав граждан быть "ни на стороне США, ни России, но на стороне Сербии".