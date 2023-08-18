БУДАПЕШТ, 18 авг — ПРАЙМ. Венгерские власти считают реальным достижение показателя годовой инфляции менее 10% в течение последнего квартала 2023 года, а на 2024 год запланирован показатель в 6%, при этом правительство попытается добиться снижения и до 5%, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Россия заверила Венгрию в продолжении поставок нефти по контрактам

"Цель — чтобы инфляция к концу года стала однозначной, этого мы достигнем… По-моему, хороший результат показан в августе. И постепенно всеобщим становится мнение, что это удастся, правительство достигнет однозначной инфляции к концу года. По-моему, в конце августа это стало общим мнением, обоснованной фактами надеждой", — сказал он.

По мнению Орбана, когда "где-то между октябрем и декабрем" инфляция достигнет однозначных чисел, но нельзя будет "опускать руки, потому что она по-прежнему очень высока".

Он также сообщил, что в плане бюджета на 2024 год, который уже принял парламент, указана инфляция в 6%.

"Это высоко, но я надеюсь, что если правительство продолжит бороться за снижение инфляции… можно будет достичь и 5%, это уже сносная инфляция", — отметил он и добавил, что причины высокой инфляции — конфликт на Украине и международные санкции, и мирное урегулирование быстро изменило бы экономическую среду в Европе. В Венгрии отменяют заморозку цен на основные продукты питания

Орбан в декабре поставил перед правительством задачу добиться к концу 2023 года однозначных показателей инфляции. Министр финансов Венгрии Михай Варга ранее также заявил, что правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2023 году, снижение инфляции к декабрю до 9,2%, а также снижение госдолга и дефицита бюджета. По его прогнозу, цены на энергию перестанут расти с осени.

По данным Венгерского центрального статистического управления, годовая инфляция в Венгрии по итогам января, февраля и марта превышала 25%, затем начала снижаться. По итогам июня инфляция составила 20,1%, а по итогам июля — 17,6%. А по словам главы администрации венгерского премьера Гергея Гуйяша, по итогам августа годовая инфляция ожидается на уровне 15%.