МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал ежегодный отчет благотворительной организации Buttle UK о состоянии детской бедности. Британские банки обязали обеспечить населению доступ к наличным, пишут СМИ

Исследование проводилось с 18 апреля по 9 мая среди 1,2 тысячи сотрудников социальной сферы, которые работают с около 200 тысячами британских детей, живущих в разных условиях бедности.

Респонденты сообщили, что 60% их подопечных живут за чертой бедности, что составляет около 120 тысяч детей. Отмечается, что это число выросло на 15% по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году. А в 2021 году этот показатель составлял лишь 36%.

По данным организации, в этом году среди семей, которым оказывается помощь, 57% не могут позволить себе купить достаточно еды, 58% не могут оплатить счета за электричество, а 63% обходятся без основной мебели, такой как кровати, и бытовой техники.

Генеральный директор Buttle UK Джозеф Хоус заявил, что результаты отчета "демонстрируют катастрофические последствия пандемии и кризиса стоимости жизни" в Великобритании. По его словам, увеличение числа детей и молодых людей, живущих в нищете, вызывает серьезное беспокойство.

В понедельник газета Guardian сообщила, что цены на основные продукты питания в Великобритании выросли более чем на 30% за два года на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.