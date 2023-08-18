2023-08-18T13:56:47+03:00
2023-08-18T13:56:47+03:00
2023-08-18T13:56:47+03:00
2023
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Минэкономики Белоруссии ожидает роста ВВП страны по итогам года
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. Показатель ВВП Белоруссии, как ожидается, по итогам года достигнет целевого показателя 103,8%, заявил заместитель министра экономики республики Андрей Картун. "Эффект низкой... ПРАЙМ, 18.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Показатель ВВП Белоруссии, как ожидается, по итогам года достигнет целевого показателя 103,8%, заявил заместитель министра экономики республики Андрей Картун.
"Эффект низкой базы начнет исходить к октябрю. И темпы роста экономики будут замедляться. Но в целом нет предпосылок для того, чтобы мы не достигли целевого роста в 103,8%. Он просматривается. Но все зависит от того, какой сложится внешняя конъюнктура", — цитирует слова замминистра журналистам издание "СБ. Беларусь сегодня".
Картун отметил, что экономика Белоруссии вплотную приблизилась к так называемой целевой траектории. "Мы ожидаем за девять месяцев, что будет достигнут целевой параметр – 3% роста ВВП. Здесь есть определенный эффект низкой базы прошлого года по некоторым отраслям. Но в целом, мы видим, что экономика не сбавляет обороты и ежемесячно растет", — пояснил замглавы минэкономики.
Он также подтвердил прогноз инфляции по итогам года на уровне 7% согласно целевому параметру.