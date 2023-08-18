МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Показатель ВВП Белоруссии, как ожидается, по итогам года достигнет целевого показателя 103,8%, заявил заместитель министра экономики республики Андрей Картун. Россия и Белоруссия подписали соглашение о международных автоперевозках

"Эффект низкой базы начнет исходить к октябрю. И темпы роста экономики будут замедляться. Но в целом нет предпосылок для того, чтобы мы не достигли целевого роста в 103,8%. Он просматривается. Но все зависит от того, какой сложится внешняя конъюнктура", — цитирует слова замминистра журналистам издание "СБ. Беларусь сегодня".

Картун отметил, что экономика Белоруссии вплотную приблизилась к так называемой целевой траектории. "Мы ожидаем за девять месяцев, что будет достигнут целевой параметр – 3% роста ВВП. Здесь есть определенный эффект низкой базы прошлого года по некоторым отраслям. Но в целом, мы видим, что экономика не сбавляет обороты и ежемесячно растет", — пояснил замглавы минэкономики.

Он также подтвердил прогноз инфляции по итогам года на уровне 7% согласно целевому параметру.