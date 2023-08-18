КУБИНКА (Московская область), 18 авг — ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят снизить операционные расходы организаций в России — экономический эффект от этого достигнет 400 миллиардов рублей к концу 2023 года, и это скромная оценка, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Армия-2023". Путин отметил значимость развития искуственного интеллекта

"По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций с помощью этих технологий ИИ достигнет 400 миллиардов. Я думаю, что на самом деле это скромная оценка", — сказал он и добавил, что "те же эксперты говорят, что к 2025 году это будет триллион рублей".

ДЕФИЦИТ КАДРОВ

По словам Чернышенко, дефицит кадров в области ИИ сокращается, но остается достаточно большим.

"Наши крупнейшие провайдеры уделяют большое внимание вопросу именно вычислительных мощностей и подготовки кадров, поскольку дефицит, особенно в области искусственного интеллекта, напомню, что совсем недавно президент давал указание, чтобы появились такие специальности подготовки в вузах, он, конечно, сокращается, но остаётся достаточно большим, это около десяти тысяч специалистов в год, которые нам необходимо готовить, ну они сейчас являются одними из самых наиболее востребованных и наиболее высокооплачиваемых, поэтому мы надеемся, что они все-таки будут наиболее быстро преодолены", — пояснил вице-премьер. Чернышенко назвал число отдохнувших в Крыму туристов с начала года

ПОДДЕРЖКА УЧЕНЫХ

Чернышенко призвал продолжать поддерживать российских ученых грантами и обеспечить условия для создания и развития собственных вычислительных мощностей.

"Конечно, нам нужно обеспечить условия для создания и развития собственных вычислительных мощностей, в том числе крупных вычислительных кластеров. Крупные компании наши этим занимаются, мы их поддерживаем в этом, в том числе и субсидируем закупки оборудования. Сейчас это непросто, но важно также и помимо этого ещё поддерживать продолжать наших учёных грантами", — сказал он и отметил, что Россия сейчас находится на девятом месте в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров.

ОБНОВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

Проект обновленной стратегии национального развития ИИ может быть представлен в сентябре, сообщил Чернышенко.

"Стратегия о национальном развитии искусственного интеллекта, с 2019 года до 2030 года, она постоянно обновляется… В сентябре проект обновлённой стратегии уже будет представлен председателю правительства, а дальше в ноябре мы уже планируем получить одобрение президента", — сказал он. Ученые из Tinkoff Research смогли ускорить обучение роботов с ИИ

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года была утверждена в 2019 году. Это основной программный документ, направленный на развитие и внедрение отечественных технологий, формирующих внедрение инноваций в экономику и повседневную жизнь.

В мае в аппарате Чернышенко сообщали, что правительство ведёт активную работу для корректировки существующей стратегии развития искусственного интеллекта с главной задачей на ближайшие несколько лет — обеспечить применение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики и в социальной сфере.

ЗАКОН ПО ОБЕЗЛИЧЕННЫМ ДАННЫМ

Чернышенко заявил, что законодательная база, которая будет регулировать формирование обезличенных дата-сетов для обучения нейросетей, готовится и может быть принята парламентом уже в осеннюю сессию.

"Ключевой момент, конечно, для эффективной работы технологии искусственного интеллекта — это, конечно, данные. И сейчас завершается подготовка законодательной базы вместе с администрацией президента для формирования обезличенных дата-сетов для машинного обучения и доступа к ним для разработчиков нейросетей", — сообщил вице-премьер.

"Мы рассчитываем, что уже в эту осеннюю сессию законопроект будет принят депутатами и сенаторами", — добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.